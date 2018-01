Corinthians ainda não poderá ter Rogério Não é só Vampeta que sofre com atrasos nos direitos de imagem. O Corinthians também deve quatro meses ao lateral-direito Rogério. Se quisesse, o jogador poderia até pedir rescisão de contrato na Justiça do Trabalho. Ele, no entanto, já disse que confia na diretoria do clube. Rogério é a principal esperança do técnico Júnior. O treinador entende que a presença do lateral daria um pouco mais de equilíbrio ao time. Júnior contava com a escalação de Rogério no domingo, às 16h, contra o São Paulo, no Morumbi. Mas o jogador não passou totalmente pelo teste de campo, realizado nesta quinta-feira. Participou do jogo-treino contra o Nacional, no Parque São Jorge, mas sentiu dores na hora do chute. Assim, o aproveitamento de Rogério no clássico contra o São Paulo já foi descartado. "Se fosse uma final até valeria a pena o sacrifício, mas como o campeonato ainda vai longe, não seria lógico arriscar", disse o lateral. Rogério sofreu estiramento no músculo reto-femural há 40 dias. E, com isso, interrompeu uma série de 63 jogos consecutivos sem ser substituído. Além de Rogério, o time não terá Fabrício, punido com o terceiro cartão amarelo. Pingo, o substituto, está assustado. "Entrar na equipe numa fase assim não é fácil...", admitiu o volante.