Corinthians ainda negocia com Vampeta A diretoria do Corinthians passou mais um dia sem anunciar reforços para a Copa Mercosul e o Campeonato Brasileiro. Os nomes comentados no Parque São Jorge são os de sempre: Vampeta e Deivid. Contatados pela Agência Estado em Nazaré das Farinhas (BA), familiares de Vampeta disseram que o jogador já retornou de Paris, onde foi tratar de sua saída do PSG e que está em São Paulo negociando com os dirigentes corintianos a sua volta ao clube. Deivid - Quando ao atacante Deivid, o procurador do jogador, Jorge Ramos, disse hoje à noite que o impasse continua. A briga é para conseguir cassar uma liminar que o Santos - que garante ter direito à metade do passe do atacante - conseguiu na Justiça Trabalhista. Assim que o nó jurídico for desatado, Deivid poderá ser anunciado como jogador corintiano. No Parque São Jorge, há quem garanta que Deivid até já assinou contrato com o clube. Como perdeu o zagueiro Émerson para o São Paulo, o clube vai continuar atrás de um zagueiro, para as vagas de Fábio Luciano e João Carlos, dispensados. Jogo-treino - À espera dos novos contratados, o Corinthians faz um jogo-treino amanhã, às 15 horas, contra o Bragantino, da Série A-2, em Bragança Paulista. O técnico Wanderley Luxemburgo deverá escalar o time com Gléguer; Rogério, Scheidt, Batata e Kléber; Otacílio, Pingo, Andrezinho e Ricardinho; Paulo Nunes e Gil. Marcelinho Carioca e Rodrigo Pontes não começarão jogando porque não enfrentarão o Colo Colo, dia 26, pela Copa Mercosul, por estarem suspensos por um jogo em competições sul americanas.