Corinthians ainda negocia reforços O Corinthians anunciou nesta quinta-feira o acordo com a Nike para fornecimento de material esportivo. Enquanto isso, o elenco continua praticamente o mesmo do fim do Campeonato Brasileiro. O meia Beto, atualmente no Fluminense, está cada vez mais perto de um acerto com o clube. O procurador do jogador, Jorge Carvalho, está em São Paulo e pode fechar a qualquer momento a negociação com a diretoria corintiana. O meia-atacante Marcinho, do Paulista de Jundiaí, afirmou que gostaria de permanecer no Corinthians, clube que defendeu no segundo semestre de 2002. O São Caetano, no entanto, tem interesse no jogador.