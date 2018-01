Corinthians ainda sem Marcelo e Valdson O atacante Marcelo Ramos e o zagueiro Valdson seguem sem condições de estrear pelo Corinthians. Ambos ainda esperam pela liberação da documentação que possibilite serem inscritos no Campeonato Paulista. Marcelo estava no Sunfreece, do Japão, e Váldson defendia o Galo Blanco, do México. A diretoria espera que tanto a Federação Japonesa quanto a Mexicana agilizem o processo de envio dos papéis à CBF para que o técnico Juninho possa utilizá-los no próximo domingo contra o União Barbarense, em Santa Bárbara. "Nem eu sei mais o que está acontecendo", disse Marcelo Ramos. "Alguns dizem que a documentação está no Japão e logo deve chegar à CBF. Mas, pela demora, acho que esses documentos devem estar viajando de navio." A situação de Váldson não é menos complicada. "O problema é que houve uma falha de comunicação entre a Federação Mexicana de Futebol e a CBF. Pelo que sei, o Galo Blanco já liberou os papéis para o departamento de registros da Federação. No entanto, dois faxes solicitando que esses documentos fossem enviados ao Brasil não chegaram a quem de direito", explicou Eduardo Uran, empresário do jogador. O meia Rodrigo, no entanto, está liberado para enfrentar o União Barbarense. "A burocracia já foi vencida. Agora eu quero jogar. Mesmo depois de ter passado por alguns clubes, a expectativa de uma estréia é muito grande."