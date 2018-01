Corinthians ainda sente efeito do fuso Dois dias depois de enfrentar uma verdadeira maratona até Moscou - onde o time fez um amistoso contra o Saturn Ramenskoye e perdeu por 1 a 0 - o desgaste provocado pela viagem ainda atrapalha os jogadores. A Comissão Técnica também percebeu isso e teve o cuidado de diminuir a intensidade do treinamento desta quarta-feira. A maioria dormiu mal à noite. Os efeitos do fuso horário russo (setes horas à frente) deixou todo mundo meio sonolento. Além disso, boa parte dos jogadores perdeu peso na viagem. O time já chegou cansado a Moscou, após 26 horas de viagem, e não pode ser exigido como se estivesse no Parque São Jorge. Na prática, o Corinthians ficou sem trabalhar como deveria desde o dia de embarque (quarta-feira passada) até hoje. O treino, aliás, foi bem mais leve do que o de uma quarta-feira normal. Por recomendação do fisiologista Renato Lotufo e dos preparadores físicos, a carga de trabalho terá de ser bem menor até o jogo de sábado, às 18 horas, contra o Fortaleza, no Pacaembu. Lotufo, no entanto, diz que está otimista em relação à recuperação física do grupo. "Há tempo o bastante para isso. Não podemos esquecer que a base é de garotos. Os meninos sempre se recuperam com mais facilidade", observa o fisiologista. "De minha parte, não me preocupo com isso". O goleiro Rubinho, de 21 anos, confirma em parte as palavras do médico. "Eu estou bem, mas teve jogador que chegando em Moscou só conseguiu dormir às sete da manhã por causa do fuso horário". Mas essa não é a situação da grande maioria, especialmente a dos mais veteranos. O meia Robert, por exemplo, perdeu 2,5 quilos de massa muscular nessa semana praticamente inútil. O jogador até tentou disfarçar o problema brincando. "Vou comer uma feijoada e resolvo o problema". No entanto, quando lhe perguntaram se o time terá condição de entrar 100% contra o Fortaleza, o jogador não teve como fugir. "100% não. Ainda tá todo mundo meio arrebentado. Mas não vou dizer que não vai dar para recuperar bem até sábado". Outro veterano da equipe, Jamelli admitiu que ainda está tendo dificuldade para dormir durante a noite. "Ficamos pouco tempo na Rússia mas já mexeu com o fuso". O meia até tentou não alimentar a polêmica, dizendo que ´não dá para ficar reclamando´, mas acabou admitindo que a viagem a Moscou de fato vai mexer com o time. "Alguns perderam peso, outros ganharam porque nessa viagens você retém mais líquido. A comida do avião é diferente, você quase não dorme. Como eu disse, não dá pra ficar reclamando toda hora disso". Num aspecto, porém, a viagem foi boa para Jamelli. Desde a sua contratação, ele esteve sempre num estágio inferior aos demais jogadores que fizeram a pré-temporada. Com essa viagem, o nível ficou equiparado por baixo. "Numa coisa foi boa para mim. Pelo menos agora estamos todos no mesmo nível". Na chegada da delegação a São Paulo, segunda-feira à tarde, André Luiz já havia denunciado esse desgaste do time à Agência Estado. No mesmo dia, Geninho parecia pouco se importar com o problema. O técnico estava convencido de que a equipe conseguirá superar o estresse da aventura até pela fragilidade teórica do adversário. "Esse é um jogo para três pontos". Quanto a viagem, só mereceu elogios do treinador. "Foi muito produtivo, abrimos um bom mercado para o futuro". Programação - Nesta quarta-feira, Geninho não conversou com a imprensa. Os seus assessores informaram que o técnico vai orientar um treinamento coletivo nesta quinta-feira, às 16 horas, no Parque São Jorge. Geninho já sabe que não terá Wílson contra o Fortaleza. O atacante foi convocado para a seleção sub-18 e já viajou. Abuda pode reaparecer no ataque. Mas vai ter de brigar com Jamelli por um lugar no time. A vantagem do menino é que ele não foi a Moscou. Está em forma e descansado.