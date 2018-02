Corinthians ainda tem três dúvidas Os jogadores do Corinthians esbanjam motivação para derrotar o Santos, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, mas o técnico Antônio Lopes ainda não sabe com que time vai começar o clássico. Seus problemas só serão resolvidos minutos antes de a bola rolar ? e dessa vez não se trata de malandragem para confundir o adversário. Ocorre que Antônio Lopes espera por três jogadores. O lateral-direito Eduardo Ratinho, o lateral-esquerdo Gustavo Nery e o atacante Tevez ainda não têm presença confirmada na partida desta quinta-feira. Eduardo Ratinho, com trauma no tornozelo direito, fará teste no vestiário. Nesta quarta-feira, ele correu de tênis no campo, mas não garantiu sua participação. Caso não possa atuar, Coelho e Rosinei já estão de sobreaviso. Tevez e Gustavo Nery juntam-se ao elenco nesta quinta-feira, após terem defendido Argentina e Brasil, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa. ?Teremos de saber como eles se apresentam fisicamente?, disse o treinador. Se um deles tiver atuado mais de 45 minutos por suas seleções, dificilmente começará jogando contra o Santos. Carlos Alberto treinou a semana toda no lugar de Tevez. Foi bem e também poderá ser utilizado caso o argentino fique fora. Na lateral-esquerda, quem jogou foi Hugo. A única vaga definida é a de Wendel no lugar de Marcelo Mattos, que está suspenso. Mesmo com tantas incertezas, o clima era de total descontração, nesta quarta-feira, no Parque São Jorge. Passa longe da cabeça dos corintianos brigar apenas por um empate na Vila. ?Vamos lutar pela vitória, como espera o torcedor?, disse o goleiro Fábio Costa.