Corinthians ajuda governo com estádio O Corinthians vai ser um parceiro do governo no combate à violência nos estádios de futebol. A garantia foi dada hoje pelo presidente do clube, Alberto Dualib, durante encontro com o ministro da Justiça, José Gregori, para discutir a segurança nos estádios brasileiros. "Ou acabamos com a violênca, ou a violência acaba com o futebol", admitiu Dualib, após a reunião com Gregori. O encontro teve a participação do diretor da Associação Brasileira de Estádios e Arenas, Marcelo Tesller. Segundo Dualib, a violência e a falta de segurança nos estádios constitui-se hoje no mais grave problema do futebol brasileiro. O dirigente do Corinthians defendeu a união dos clubes de futebol para combater a violência. "Caso contrário, o torcedor vai continuar longe dos estádios". Dualib disse que a primeira ação do Corinthians na cruzada contra a violência será a construção de um moderno estádio de futebol em São Paulo. A obra, orçada em US$ 100 millhões, começará a ser construída em junho e, segundo Dualib, oferecerá todas as condições de segurança ao torcedor. O projeto do estádio foi apresentado hoje ao ministro José Gregori. O estádio do Corinthians, que será construído no km 18,5 da Raposo Tavares, é resultado de uma parceria do clube com a empresa norte-americana Hick Muse. O estádio terá 427 mil metros quadrados de área construída, 7 mil vagas no estacionamento, restaurantes, camarotes e todas as cadeiras serão numeradas. Em vez de alambrados, a obra terá fossos de três metros de profundidade para separar a torcida do campo de futebol. Segundo Dualib, o estádio será de multiplo uso. "Ou seja, servirá tanto para partidas de futebol como para shows". Para o dirigente do Corinthians, a obra depois de pronta servirá de modelo em termos de segurança para a construção de novos estádios no País. Dualib explicou, ainda, que outra vantagem do estádio, além das cadeiras numeradas, é o fato de as torcidas ficarem em áreas separadas.