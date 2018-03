Corinthians: Anderson diz que joga O time do Corinthians está definido para a partida contra o River Plate, na noite desta quarta-feira, no Morumbi, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Recuperado da contusão no tendão de aquiles da perna esquerda que o afastou dos treinos de ontem, o zagueiro Anderson confirmou hoje que joga. "Fiz exames de ultra-sonografia e não foi constatada nenhuma lesão. Fiz exercícios na bicicleta e não senti nada. Estou pronto para o jogo", disse o jogador, no final da manhã. Com a liberação do zagueiro, o Corinthians deverá começar a partida com Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Roger; Fabinho, Fabrício e Jorge Wagner; Leandro, Liédson e Gil. O clima na concentração do Corinthians é de muita expectativa. É grande a movimentação de jornalistas e torcedores nos arredores do hotel onde o time está concentrado. Os jogadores almoçaram e, há pouco, subiram para os quartos, onde deverão permanecer até a saída para o estádio, no início da noite. Ao contrário do que havia dito na tarde de ontem, o técnico do River Plate, o chileno Manuel Pelegrini, comandou um treino de reconhecimento do gramado do Morumbi, local da partida. O treinador, no entanto, fez mistério e não permitiu a entrada da imprensa no estádio. A partida começa às 21h40. Os 70 mil ingressos colocados à venda foram vendidos. A Rede Globo vai transmitir a partida.