Corinthians: Anderson oficializa saída A saída do zagueiro Anderson do Corinthians foi oficializada nesta terça-feira. O jogador esteve no Parque São Jorge hoje apenas para esvaziar os armárior e, nos próximos dias, viaja para Portugal, onde defenderá o Benfica por três anos. O técnico Márcio deve definir até sexta-feira quem herdará de Anderson a braçadeira de capitão. O próximo jogo do Corinthians é domingo, contra o Fluminense, em Mogi Mirim. Gustavo Nery, suspenso, deve ser substituído por Rosinei. Para a vaga de Anderson, Márcio já escalou Marinho.