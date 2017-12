Corinthians anuncia a contratação do turco Kazim, do Coritiba

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante inglês naturalizado turco Kazim Richards. O jogador assinou contrato com a equipe por duas temporadas e se apresenta ao elenco do técnico Fábio Carille na quarta-feira, dia do começo dos trabalhos de pré-temporada. O clube pagou uma multa de cerca de R$ 1 milhão ao Coritiba para concretizar a vinda do reforço.

Kazim, de 30 anos, começou a carreira no Bury e Sheffield United, times de divisões inferiores da Inglaterra até chegar ao futebol turco, em 2007. Por lá, atuou nos dois principais clubes, o Fenerbahçe e o Galatasaray, mais o Bursaspor. As boas atuações renderem a oportunidade de se naturalizar e jogar pela seleção do país. Foram 37 partidas, incluindo a participação na Eurocopa 2008.

Em vídeo divulgado pelo clube, o atacante veste a camisa do Corinthians e mandou recado aos torcedores. "E aí, Fiel. Eu sou Kazim, tamo junto (sic), o gringo é da favela, valeu", afirmou. O turco disputou 25 partidas pelo Coritiba em 2016, com três gols marcados.

No Corinthians o reforço vai reencontrar o volante Cristian, de quem foi companheiro de equipe no Fenerbahçe. A passagem pelo clube, aliás, motivou a vinda do europeu para o Brasil. Amigo do ex-meia Alex e casado com uma brasileira, Kazim fala um pouco do idioma.