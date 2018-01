Corinthians anuncia a contratação de Renê Júnior por três temporadas

O Corinthians oficializou nesta quinta-feira a contratação do volante Renê Junior por três temporadas. O jogador foi anunciado pelo clube pouco antes da sua apresentação oficial e semanas depois de ter viajado para São Paulo para assinar contrato. O reforço disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Bahia e como estava em fim de vínculo, chega sem custos.

+ Corinthians vende 70 mil ingressos antecipados para a temporada

+ Leia as últimas de esportes

Renê Junior tem 28 anos e começou a carreira em clubes de futebol do Rio. O jogador se destacou no Mogi Mirim, em 2012, na conquista do Campeonato Paulista do Interior e após o Estadual, seguiu para a Ponte Preta, onde fez um bom Campeonato Brasileiro e na temporada seguinte seguiu para o Santos. Na sequência, foram dois anos no Guangzhou Evergrande, da China, até retornar ao Brasil em 2006.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A contratação é a segunda anunciada pelo clube para 2018. A primeira foi do atacante Junior Dutra. Além desses dois, a diretoria deve confirmar nos próximos dias as chegadas do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, do Bahia, e do zagueiro Henrique, que aguarda a rescisão de contrato com o Fluminense para ser incorporado ao elenco.

O clube realiza os primeiros dias da pré-temporada no CT Joaquim Grava para no domingo viajar ao Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. O Corinthians estreia no torneio no dia 10, contra o PSV Eindhoven, da Holanda.