Corinthians anuncia a contratação do lateral Sidcley por empréstimo

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Sidcley, que estava no Atlético-PR. O jogador de 24 anos chega com contrato de empréstimo válido até o fim do ano.

+ Pablo revela motivo de sua saída: ‘Corinthians não cumpriu com o combinado’

+ Sem tempo para testes, Corinthians e Palmeiras deixam de lado a base

Em troca, o time paulista cedeu, também por empréstimo o volante Camacho. O Corinthians não confirmou ainda se mais algum atleta irá para o Atlético-PR como parte da negociação.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antes do Atlético-PR, Sidcley jogou pelo Catanduvense e São Caetano. O jogador chega para disputar posição com Juninho Capixaba, que chegou no início do ano, contratado do Bahia, mas não conseguiu render o esperado.

Com a chegada de Sidcley, o Corinthians totaliza dez reforços para essa temporada. Antes dele, chegaram: Juninho Capixaba (lateral-esquerdo), Marllon (zagueiro), Henrique (zagueiro), Renê Júnior (volante), Ralf (volante), Matheus Vital (meia), Emerson Sheik (atacante), Matheus Matias (atacante) e Júnior Dutra.