Corinthians anuncia a contratação do zagueiro Chicão

O zagueiro Chicão, que defendeu o Figueirense no Campeonato Brasileiro deste ano, está confirmado como novo reforço do Corinthians para a temporada 2008. Ele será apresentado às 18 horas, no Parque São Jorge, onde assinará contrato e concederá uma entrevista coletiva. Com 26 anos, o zagueiro chega ao clube com o status de ter sido capitão do time catarinense e por ter marcado dez gols na competição nacional. Em relação ao time corintiano que disputou a Série A, ele seria vice-artilheiro, só perdendo para Finazzi, que fez 12 gols.