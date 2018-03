Corinthians anuncia contratação do lateral Denis

A diretoria do Corinthians confirmou, nesta quinta-feira, a contratação do lateral-direito Denis. A negociação com o jogador foi demorada, já que ele entrou na Justiça para conseguir seu desligamento do Santos. Veja também: Felipe encontra terço que havia perdido no Morumbi Denis alega que a direção do Santos teria renovado o seu vínculo de maneira irregular, ao registrar um "contrato de gaveta". O lateral-direito será apresentado oficialmente nesta sexta-feira. Com a contratação, o Corinthians tenta suprir uma deficiência em seu elenco. Durante grande parte da temporada, o técnico Mano Menezes teve que improvisar o volante Carlos Alberto na lateral-direita, já que Alessandro estava machucado. O jovem Caju é outra opção para o setor. Denis tem 24 anos e assinou contrato com o Corinthians até 31 de agosto de 2011. Contratado pelo Santos em maio de 2006, junto ao Ipatinga, o lateral-direito teve graves lesões no joelho e atuou pouco pelo clube.