Corinthians anuncia contratação do meia Giovanni Augusto

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia Giovanni Augusto. O jogador, que estava no Atlético-MG, assinou contrato até 31 de dezembro de 2019.

Giovanni Augusto está treinando no CT do Parque Ecológico desde sábado. O jogador chegou junto com André, que também estava no Atlético-MG, mas ainda não foi oficialmente anunciado como novo reforço da equipe.

O meia de 26 anos foi o autor do primeiro gol oficial do Itaquerão. Em 2014, quando defendia o Figueirense, ele marcou o gol da vitória do time catarinense por 1 a 0 sobre o Corinthians em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Com passagens por Náutico, Grêmio Barueri, Goiás, Criciúma e ABC, o jogador chega com a missão de ajudar o meio-campo do Corinthians. Três titulares do setor deixaram o Parque São Jorge e foram jogar no futebol chinês este ano: Ralf, Jadson e Renato Augusto.