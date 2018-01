Corinthians anuncia primeiro patrocinador para o próximo ano

Com o título brasileiro garantido, o Corinthians já mira a temporada 2016. E para ela, o clube contará com uma nova parceria. Nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, a diretoria anunciou a empresa Klar, de atuação no segmento de limpeza, como primeira nova patrocinadora para o ano que vem.

A marca da empresa estará presente no uniforme corintiano já na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Avaí, neste domingo, no Itaquerão. E por mais que na apresentação da parceria o logo tenha sido estampado na manga da camisa, o clube preferiu não informar qual parte do uniforme ele ocupará no ano que vem.

"O time está em uma ótima fase, dentro e fora do campo. Podemos comemorar os resultados do marketing e equipe com todos os patrocínios fechados até o final de 2015. Esse é o primeiro anúncio e até o final do ano esperamos falar sobre os demais acordos", explicou Marcelo Passos, diretor de marketing do Corinthians.