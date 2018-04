Corinthians anuncia homenagem a campeões mundiais

Um dia depois de vencer o Huracán por 3 a 0 no amistoso que marcou o primeiro jogo do clube na temporada do seu centenário, o Corinthians anunciou que fará uma homenagem, na próxima quarta-feira, aos jogadores que foram campeões mundiais pelo time em 14 de janeiro de 2000, no título que completa dez anos nesta quinta-feira.

Um comunicado publicado no site oficial do clube, nesta quinta-feira, convoca os torcedores corintianos a comparecer mais cedo ao Estádio do Pacaembu para assistir ao duelo que o Corinthians fará contra o Bragantino, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, às 21h50. O clube informou que fará homenagens aos campeões mundiais, antes do confronto, a partir das 21 horas.

O Corinthians se sagrou campeão do primeiro Mundial de Clubes da Fifa ao vencer o Vasco na decisão por pênaltis, no Maracanã, após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Na ocasião, o técnico Oswaldo de Oliveira escalou a equipe corintiana com Dida; Índio, Adilson, Fábio Luciano e Kléber; Rincón, Vampeta, Marcelinho Carioca e Ricardinho; Edílson e Luizão.

Durante o confronto, os volantes Gilmar e Edu e o atacante Fernando Baiano entraram na equipe. Edu e Fernando Baiano, inclusive, marcaram gols na disputa por pênaltis, que terminou em 4 a 3 para o time paulista. Marcelinho Carioca, eleito o grande ídolo do centenário corintiano e que enfrentou o Huracán no amistoso da última quarta-feira, errou a sua cobrança, antes de Edmundo desperdiçar o pênalti que deu o título ao Corinthians.