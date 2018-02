Corinthians anuncia novo patrocinador na noite desta quinta

O Corinthians vai anunciar no início da noite desta quinta-feira, em evento no Parque São Jorge, o novo patrocinador da camisa do clube para a temporada 2008, quando o time disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente Andrés Sanchez faz segredo quanto ao substituto da Samsung, que deixou o clube no início desta semana. O Corinthians teria recebido propostas de operadoras de cartão de crédito, de bancos, de redes do comércio varejistas e de uma estatal. A Samsung, que patrocinava o Corinthians desde 2005, pagava cerca de R$ 18 milhões para estampar seu nome na camisa. A empresa deixou o clube por não aceitar um aumento na quantia. A expectativa é de que o novo patrocinador do Corinthians desembolse um valor próximo ao que a Fiat pagará ao Palmeiras - que é R$ 21 milhões. Além do anúncio do novo patrocinador, o Corinthians pode confirmar a contratação de mais um jogador. O zagueiro William, do Grêmio, está perto de fechar com o clube. Sua contratação seria o pagamento de uma antiga dívida dos gaúchos.