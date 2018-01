Corinthians anuncia volta de preparador que ajudou Ronaldo Fenômeno no clube

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira dois novos membros para a comissão técnica do clube. Depois de confirmar Fábio Carille como treinador, a direção acertou a contratação de Leandro Silva como auxiliar técnico e Walmir Cruz será o responsável pela preparação física. Walmir retorna ao time, onde passou entre 2009 e 2010 e foi um dos alicerces de Ronaldo Fenômeno em sua passagem pela equipe.

Os dois novos contratados do Corinthians serão apresentados aos jogadores no dia 11 de janeiro, data da reapresentação do elenco. O anúncio da dupla faz com que a possibilidade de Osmar Loss ser promovido para auxiliar Carille diminua. Atualmente, ele dirige o time que irá disputar a Copa São Paulo, em janeiro.

Leandro Silva tem 43 anos e trabalhou no J.Malucelli, Vila Nova, Figueirense, Paraná e Volta Redonda. Já Walmir Cruz retorna ao clube, onde trabalhou na época em que o atacante Ronaldo defendeu o clube. Ele, inclusive, foi apontado pelo jogador como um dos responsáveis pelo seu sucesso com a camisa alvinegra.