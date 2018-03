Corinthians informa que desistiu da contratação do lateral Zeca

Após uma longa negociação, o Corinthians anunciou nesta sexta-feira que não tem mais interesse na contratação do lateral-esquerdo Zeca, do Santos. O clube divulgou uma nota para assegurar que questões jurídicas fizeram a diretoria desistir do negócio. "O Sport Club Corinthians Paulista encerra a negociação com o lateral Zeca. O Departamento Jurídico do clube, após analisar o caso, não teve garantias suficientes para a realização do contrato", informa comunicado divulgado pelo clube.

Zeca entrou na Justiça contra o Santos no dia 26 de outubro, pedindo liminar para rescindir o contrato. O jogador alegou falta de pagamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de 2014 e 2015. No fim do ano, ele conseguiu a liminar na Justiça e teve o vínculo rescindido.

Teoricamente, o lateral está apto para defender qualquer clube e se transferir de graça, sem custos de contratação. Entretanto, o Santos pode reverter a decisão na Justiça e, caso volte a ser dono dos direitos econômicos do atleta, a multa para levar Zeca deve ser negociada em torno de R$ 50 milhões. Dificilmente algum outro clube brasileiro pagará essa quantia.

A disputa jurídica entre Corinthians e Santos fez até com que os rivais trocassem farpas pelo Twitter. Pouco antes de anunciar o acerto com o jogador, o time paulistano divulgou: "#PlantãoCorinthians informa: Sistema Anchieta-Imigrantes tem fluxo bom no sentido da capital paulista. Em breve, mais informações na #CorinthiansTV." Minutos depois, o Santos rebateu, também de forma bem humorada: "#PlantãodoPeixe Atenção, motorista: deslocamentos na estrada sem os cuidados devidos podem causar prejuízos milionários! #subaaserracomsegurança."

O jogador chegou a fazer exames médicos no Corinthians e conheceu o CT Joaquim Grava, local de treinamento do futebol profissional. O clube tinha um acerto com os empresários do atleta, mas decidiu recuar ao ver que poderia perder a disputa na Justiça. Algo que fez os corintianos terem a certeza de que o melhor seria desistir do negócio foi o fato de o Fluminense ter recuperado os direitos econômicos de Gustavo Scarpa, que estava no Palmeiras, em situação parecida com a do lateral santista. Curiosamente, ambos são agenciados pelo mesmo grupo de empresários, a OTB Sports.

Com a desistência por Zeca, o Corinthians deve continuar com Sidcley como titular na lateral-esquerda e ainda tem Juninho Capixaba e Maycon como opções para o setor.