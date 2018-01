Corinthians anuncia renovação do contrato de Ralf por dois anos

O volante Ralf continuará no Corinthians nos próximos dois anos. Nesta quarta-feira, as longas negociações entre a diretoria do clube paulista e o jogador chegaram ao fim com sucesso após o atual campeão brasileiro anunciar a renovação do contrato do jogador até dezembro de 2017.

"Queria agradecer pelas mensagens de carinho. Fique muito feliz de estar renovando por mais dois anos. Espero que a gente possa conquistar mais títulos", afirmou Ralf no vídeo divulgado pelo Corinthians nas redes sociais no momento da assinatura do novo contrato.

A demora na negociação para a renovação do contrato levou o superintendente de futebol do Corinthians, Andrés Sanchez, a criticar publicamente a postura dos empresários de Ralf. Agora, porém, os impasses, que envolviam o valor do salário e o tempo de contrato, foram solucionados, assegurando a permanência do volante no clube por mais dois anos.

Além disso, pesou para o acerto a importância de Ralf, de 31 anos, para o Corinthians. O volante chegou a ser reserva da equipe nesta temporada, mas terminou o ano em alta, como titular absoluto do meio-de-campo que levou o clube a faturar o seu sexto título do Brasileirão, sendo um dos jogadores de confiança do técnico Tite.

Ralf é um dos atletas mais vitoriosos da história recente do Corinthians com seis títulos conquistados: Campeonato Paulista de 2013, Brasileirão em 2011 e 2015, Recopa Sul-Americana de 2013, Copa Libertadores e Mundial de Clubes em 2012. Ele já disputou 352 partidas pelo clube, com oito gols marcados, e tentará ampliar essas marcas nas próximas duas temporadas.