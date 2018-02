Corinthians anuncia saída do técnico Nelsinho Baptista

Como esperado, o técnico Nelsinho Baptista não continua no comando do Corinthians após o rebaixamento da equipe à Série B do Brasileirão. O anúncio oficial da decisão foi feito na noite desta terça-feira pela diretoria do clube, após uma breve reunião com o representante do treinador, Álvaro Cerdeira. Veja também: Notíciário completo do Corinthians Nelsinho Baptista voltou ao clube com a missão de evitar o rebaixamento, mas não conseguiu encontrar uma escalação ideal, tendo como resultado um pífio aproveitamento de 33,3% dos pontos, com duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Além disso, o treinador ficou marcado como sendo o primeiro a ser campeão e a cair com a mesma equipe, no Campeonato Brasileiro. Agora, a diretoria do Corinthians estuda algumas opções, sendo a mais forte delas o retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo, que teria controle total sobre o departamento de futebol do clube. O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, precisa aguardar pela definição do treinador com o Santos. Outra opção cogitada no Parque São Jorge é o técnico Mano Menezes, que tirou o Grêmio da Série B, chegando à final da Libertadores neste ano. O treinador, no entanto, negocia com o Cruzeiro para a disputa da Libertadores do ano que vem. Já Vágner Benazzi, que subiu com a Portuguesa à Série A, também tem seu nome cogitado para assumir a equipe alvinegra. APRESENTAÇÃO Sem ainda contar com o treinador para a próxima temporada, a diretoria do Corinthians apresentará, na tarde desta quarta-feira, o novo diretor de futebol, que será o ex-jogador Antônio Carlos, que se aposentou ao final do Brasileirão. Outro que será apresentado é o Dr. Joaquim Grava, que retorna ao clube para comandar o departamento médico.