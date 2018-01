Corinthians anuncia Vampeta e Liédson A novela finalmente acabou. O Corinthians anunciou na noite desta sexta-feira a contratação por empréstimo de Liédson e a permanência de Vampeta. O atacante, que disputou o Brasileiro pelo Flamengo, ficará por pelo menos seis meses no Parque São Jorge, com opção de permanecer por um ano se não houver proposta para o exterior no fim do semestre. Já o volante pentacampeão deve assinar a renovação de contrato na segunda-feira. Segundo o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, Liédson, cujo passe pertence 70% ao Prudentópolis e 30% ao Coritiba, será oficialmente apresentado na terça-feira. Na mesma data, o Flamengo, com quem o atacante tinha uma pendência judicial por falta de pagamento e cumprimento de leis trabalhistas, vai apresentar Fernando Baiano, que é 50% do Corinthians e 50% do empresário Juan Figer. ?Gostaria de ressaltar que não queríamos briga com o Flamengo, com quem temos um ótimo relacionamento?, disse Citadini, ao comentar a demora para encontrar uma solução para a negociação dos reforços. Citadini confirmou também que Vampeta, que não participou da pré-temporada em Extrema (MG), está com sua situação acertada. ?Não falei com o Reinaldo Pitta (empresário do jogador), mas fui comunicado de que ele aceitou a proposta que fizemos e está vindo para cá para assinar o contrato?, revelou o dirigente. Com isso, o Corinthians já tem quatro reforços para a temporada. Além de Liédson e Vampeta, o clube havia acertado com o zagueiro Capone e o meia Fumagalli.