Corinthians anuncia vinda de Mascherano Mascherano é o terceiro argentino do Corinthians. A contratação - de US$ 9 milhões - foi definida hoje à tarde, pela MSI, que acertou com o River Plate e com o próprio jogador, que deve assinar por cinco anos com o Corinthians. Só não está definida ainda a data da apresentação do volante ao técnico Tite. A príncípio, como avisou o presidente do River, José Maria Aguillar, Mascherano só seria liberado em junho, depois que o clube completar sua participação na Libertadores. Mas, dependendo de acertos políticos entre seus parceiros de diretoria, Aguillar pode antecipar a liberação de seu principal jogador. A contratação de Mascherano foi confirmada oficialmente pela assessoria da MSI, hoje, quando os jogadores do Corinthians estavam de saída do Parque São Jorge, rumo à concentração. Tite pode ficar sabendo de outra novidade amanhã, pouco antes de o Corinthians entrar em campo para enfrentar a Ponte Preta, no Pacaembu. O desfecho do negócio com o Benfica, para a transferência do meia Roger, foi definido por Giuliano Bertolucci na segunda, em Lisboa, e só não foi anunciado oficialmente porque a MSI quer que o atleta antes assine contrato com o Corinthians. Segundo uma fonte ligada à diretoria corintiana, Roger já se convenceu de que não pode pedir ao Corinthians o mesmo que recebe no Benfica. Hoje, o vice-presidente de Futebol Andrés Sanches confidenciou a alguns companheiros de diretoria que a contratação de Roger está fechada. Mascherano pode vir ao Brasil na próxima semana para conhecer o Parque São Jorge. Gustavo Nery já acertou a sua saída do Werder Bremer e deve chegar a São Paulo entre amanhã e quinta-feira para assinar contrato. A definição da chegada de Mascherano não diminui as chances de Kleberson jogar no Parque São Jorge. O negócio está nas mãos do próprio jogador e de seus procuradores.