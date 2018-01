Corinthians, ao invés de dispensar, tem novidades no treino A reapresentação do Corinthians nesta segunda-feira era marcada de apreensão sobre a possível divulgação da lista de dispensas no último dia do mês de abril. Porém, ao invés de diminuir o grupo, Paulo César Carpegiani ganhou novos nomes para observar. Nos testes físicos, apareceu o volante Marcelo Oliveira, que estava no Paulista de Jundiaí, e mais dois garotos da base, o volante Nilton - fez alguns jogos no profissional em 2005 - e o atacante Dentinho, outro da geração Lulinha. Marcelo Oliveira volta ao Parque São Jorge à pedido de Carpegiani. Chega com boas referências, mas com pouco tempo para mostrar serviço. No sábado, ele se apresenta à seleção sub-20, ao lado do próprio Nilton, de Eduardo Ratinho e Éverton para fase de treinos na Granja Comary, no Rio. ?Tenho esta semana e vou dar minha vida, treinar em dobro para permanecer no elenco?, afirma o jogador, disposto a brigar por uma vaga com os outros nove atletas da posição no elenco: Magrão, Marcelo Mattos, Paulo Almeida, Daniel, Fefo, Bruno Octávio, Carlos Alberto, Carlão e Wendel. ?Sei das minhas qualidades e confio que tenho condições de seguir. Todos os dias estarei lutando para provar isso?, seguiu, revelando ter propostas de São Caetano e Marília. ?Sai do Corinthians ano passado pensando em fazer bom papel em Jundiaí para voltar para cá?, disse ele, que nunca jogou pelo profissional corintiano. Seu contrato é até 2011. No Corinthians, ele já trabalhou com Fefo, Bruno Octávio e Wilson. Sempre no time B. Mesmo assim, a lista de dispensas pode sair nesta quarta, primeiro dia do mês e feriado pelo Dia do Trabalho. O treino no Parque São Jorge será pela manhã. Quem não apareceu foi o meio-campista Roger. Psicólogo e desfalques Agora, a pedido do técnico Paulo César Carpegiani, a intenção é contratar um psicólogo para trabalhar com os jogadores. Regina Brandão, com longo histórico no futebol, foi cogitada, mas ela tem vínculo com o Palmeiras.