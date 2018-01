Corinthians aposta alto na venda de Alexandre Pato para a Europa

O Corinthians nunca esteve tão esperançoso de que, enfim, vai conseguir vender Alexandre Pato. O jogador, inclusive, já viajou para a Europa com o seu empresário, Gilmar Veloz, e espera não precisar voltar mais para o Brasil em janeiro. Com ajuda de Kia Joorabchian, eles tentarão arrumar um novo clube para o jogador.

O nome de Pato já foi especulado no Barcelona, no Liverpool e no Tottenham. O Corinthians quer 25 milhões de euros (R$ 100 milhões) pelo jogador, mas aceita diminuir o pedido.

Tite, no entanto, pretende contar com Pato em 2016. Em entrevista à Rádio Globo, o treinador voltou a dizer que espera o atacante para a pré-temporada nos Estados Unidos.

“É um grande jogador. Quero, sim. É patrimônio nosso. Fez um grande ano, está num processo de maturidade, parece que se readaptou ao Brasil e à necessidade que temos. Fez gols importantes, uma grande campanha no São Paulo. Vamos estar de braços abertos, sim”, disse Tite.

O treinador já faz até planos de onde pode escalar o atacante. “No 4-1-4-1 ele pode jogar pelo lado esquerdo, na posição do Lucca e na do Malcom. Pode jogar na posição do Love, ou na direita, onde joga o Jadson, mas não na função de armação, mas sim de atacante. Ele tem uma capacidade de finalização impressionante.”