Corinthians aposta na bola aérea para superar o Santo André

Para superar a falta de ritmo de seus jogadores e a dificuldade de finalização, o Corinthians vai explorar uma jogada antiga em sua casa, mas que continua eficiente: a bola aérea. Neste sábado, diante do Santo André, às 21h, na Arena Corinthians, a equipe poderá explorar o fundamento, que será importante com Jadson.

O meia, apresentado na sexta-feira, ao lado do diretor Flávio Adauto e de chinelos, será recepcionado pelos torcedores antes de a bola rolar. Dos pés de Jadson deverão sair muitos cruzamentos para os companheiros que se destacam pela boa estatura na área, como o grandalhão Jô.

Dos que são atualmente titulares no esquema de Fábio Carille, cinco deles têm pelo menos 1,80m de altura. Balbuena (1,88m), Pablo (1,88m), Moisés (1,81m), Marlone (1,80m) e Jô (1,88m) são as opções que os baixinhos Jadson, Fagner e Fellipe Bastos têm para o cruzamento. Existem ainda outros jogadores no banco, como Kazim e Marciel, ambos com 1,86m.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Carille tem trabalhado a bola aérea durante os treinos. Foi assim que o Corinthians conseguiu furar a retrancada da Caldense na vitória por 1 a 0, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Fagner cruzou da direita para Rodriguinho (1,77m) desviar.

Neste sábado, a equipe contará com um torcedor ilustre. Jadson vai acompanhar a partida junto com os companheiros e, em breve, estará em campo. “O comprometimento do grupo, a instituição e todos que confiam no meu trabalho me motivam”, disse. Ele deverá ocupar a vaga que pertence a Giovanni Augusto, ausente por dores musculares. Guilherme joga em seu lugar. No Santo André, o técnico Toninho Cecílio repete a formação da primeira rodada.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel, Marquinhos Gabriel, Fellipe Bastos, Rodriguinho e Marlone; Jô

Técnico: Fábio Carille

SANTO ANDRÉ: Zé Carlos; Cicinho, Leonardo, Reniê e Paulinho; Baraka, Dudu Vieira, Fernando Neto e Eduardo Ramos; Henan e Edmilson

Técnico: Toninho Cecílio

JUIZ: Salim Fende Chavez

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Arena Corinthians