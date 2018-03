Corinthians aposta na pontaria de Rogério O próximo duelo do Corinthians é domingo, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, e nos pés do lateral-direito Rogério está a incumbência de ajudar o time voltar a vencer como visitante - o último triunfo foi em 4 de maio, contra o Fortaleza, por 2 a 1. O jogador, artilheiro da equipe nos duelos fora de casa, com quatro dos 12 gols, ou 33,3%, pode ampliar a marca, já que terá o auxílio dos atacantes Liedson e Gil, responsáveis por outros 41,7%. Juntos, eles totalizam 75%. Mais do que isso: nos confrontos em que a equipe anotou gols fora de São Paulo, pelo menos um dos três balançou as redes adversárias. "Com paciência, vamos trazer um bom resultado de Curitiba. Está mais do que na hora de revertermos nossa campanha fora de casa", afirmou Rogério, que sonha com bola parada perto da área para fazer um gol. "Vou torcer para o Gil e o Liedson marcarem os gols, mas se não der, que eles cavem algumas faltas aí, quem sabe, não vou lá e...", disse o lateral. Os companheiros prometem ajudar. "A bola parada é uma das nossas armas e como lá (em Curitiba) a marcação é sempre forte, quem sabe não posso armar uma faltinha para o Rogério", comentou Gil. "Mas o Rogério não divide o bicho, nunca me deu dinheiro", diverte-se Liedson, que espera ajudar e também ser ajudado pelo lateral. "O Rogério, assim como o Jorge Wagner, é um ótimo garçon." Liedson também é da opinião que só a vitória contra o Atlético-PR é um bom resultado. "Se quisermos encostar nos líderes, temos de ganhar fora também", disse o atacante, prometendo não ser mais o terror dos fotógrafos. "Caso marque gols, desta vez vou correr para o lado onde eles estão e mudarei a mania de comemorar com a cabeça baixa", brincou. Provocação - Os jogadores do Corinthians estão muito concentrados e determinados a buscar a vitória contra o Atlético-PR. Mas para Rogério, este jogo fica em segundo plano quando o assunto é Libertadores. O lateral, alvo de gozação dos santistas após a final do Brasileiro de 2002, quando sofreu as pedaladas de Robinho, já está aquecendo o clássico da próxima quarta-feira, justamente contra o Santos. O motivo da gozação não poderia ser outro: a perda do título da Libertadores do Santos para o Boca Juniors. Rogério começa um pouco tímido. Hoje é um dia mais feliz para o Corinthians?, ouviu. "É sim, um dia mais feliz, mas pelo bom trabalho realizado nesta manhã e a liberação do treino da tarde", desconversa, dizendo não ter assistido ao jogo do rival. "Só soube do resultado." Mas Rogério não agüentou e, após um pouco de insistência, soltou o veneno, alegando não ser obrigado a torcer para o Santos. "Os santistas não torceram para o Corinthians contra o River Plate, mas eu torci para o Santos, até apostei no bolão, para que vencesse por 2 a 1", ironizou, já que com tal resultado, o Boca seria o campeão.