Corinthians apostará em jogadores experientes, diz Mano

O técnico Mano Menezes revelou nesta quinta-feira que o Corinthians vai se reforçar prioritariamente com jogadores experientes para 2010, com o objetivo de não sentir a pressão que envolve a disputa da Copa Libertadores. O time do Parque São Jorge já acertou a chegada de Roberto Carlos e deve acertar a chegada de Iarley e Tcheco nas próximas semanas.

"Nós temos jogadores muito jovens, então temos que aliar isso com outros experientes para competição. Vamos colocar no grupo jogadores com experiência. A Libertadores é um campeonato que não é para meninos", afirmou o técnico, em entrevista ao SporTV.

O treinador voltou a aprovar a contratação de Roberto Carlos, que assinará contrato por dois anos com o clube e chega para suprir a deficiência na lateral esquerda do Corinthians, que tem problemas no setor desde a saída de André Santos. "É um jogador que preenche de forma completa o que precisamos para o setor", disse.

Mano Menezes avisou que o Corinthians não usará todos os titulares nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. "Vamos usar mais jogadores nos primeiros jogos do Paulista para continuar a preparação porque a pré-temporada é só de 14 dias", explicou.

Riquelme reafirma que fica no Boca até junho de 2010

Mano diz que Ronaldo tem que melhorar para ir à Copa