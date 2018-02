Corinthians apresenta atacante Christian e volante Daniel O Corinthians apresentou na tarde desta quarta-feira mais dois reforços para a disputa da temporada de 2007: o atacante Christian, ex-Juventude, e o volante Daniel, ex-São Caetano. Pela manhã, foi a vez do goleiro Jean (ex-Ponte Preta), o zagueiro Gustavo (ex-São Caetano) e o atacante Jaílson (ex-Paulista) de vestirem a camisa da equipe do Parque São Jorge. Com 11 gols no Brasileiro do ano passado, Christian, 32, já passou pelo rivais Palmeiras e São Paulo, mas será a primeira vez que irá trabalhar com o treinador Emerson Leão. "Vou fazer de tudo para corresponder. Quero fazer o meu melhor e abraçar esta oportunidade. Vou trabalhar muito e espero também contar com a sorte, mas a sorte só vem para quem trabalha. É como diz o ditado: Deus ajuda a quem trabalha", disse o avante. O jogador gaúcho também comentou sobre o reencontro com Amoroso, com quem atuou no time do Morumbi na temporada de 2005. "Ele é um grande jogador. Quem teve a oportunidade de jogar com ele sabe de suas qualidades e espero ganhar títulos ao lado dele", analisou. Já o volante Daniel preferiu destacar a importância de defender o campeão brasileiro de 2005. "O Corinthians é a equipe top de linha do país. Pela sua grandeza e pelo tamanho de sua torcida é a principal equipe do Brasil", analisou. A delegação corintiana embarca para a cidade de Jarinu, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira para realização da pré-temporada. A equipe fica no local até o dia 15 de janeiro, dois dias antes da estréia no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, no Estádio do Pacaembu. Fora dos planos Dois jogadores que voltaram de empréstimo estão definitivamente fora dos planos de Leão. O zagueiro e volante Wendel, que defendeu o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, e o meia Dinelson, que atuou pelo São Caetano, não foram relacionados para a pré-temporada em Jarinu. O lateral-direito Coelho acertou sua transferência, também por empréstimo, de um ano, ao Atlético-MG.