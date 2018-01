Corinthians apresenta Cocito nesta 2ª Na apresentação do volante Cocito, contratado por empréstimo do Atlético-PR até dezembro, nesta segunda-feira pela manhã, no Parque São Jorge, as atenções vão estar em outra negociação: a do atacante Allann Delon. Entre o jogador e a diretoria corintiana já está tudo acertado em relação aos salários. A expectativa é de que os baianos fechem a transferência do atleta para o Querétaro, do México, que o emprestaria ao Corinthians até o final da Taça Libertadores da América. De acordo com o técnico Geninho, o negócio tem de sair entre amanhã e terça. "Se não der certo, precisamos de tempo para ir atrás de outro jogador", explicou. Porém, se depender do presidente do Vitória, Paulo Carneiro, não há pressa na solução. "É o seguinte. Se depositarem o dinheiro (R$ 2 milhões), o Allann Delon será liberado. Se não depositarem, ele já está relacionado para o jogo contra o Grêmio", garantiu o cartola. Como o atacante, que na rodada de hoje cumpriu suspensão automática, já disputou duas partidas pelo Vitória no Brasileiro, ficará impossibilitado de se transferir caso enfrente os gaúchos. A partida está marcada para quarta-feira, em Porto Alegre. Daí a pressa de Geninho.