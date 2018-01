Corinthians apresenta gigante Lincom e Lucca, reforços para o ataque

O Corinthians terá dois reforços para o setor ofensivo diante do Santos. Apresentados neste sábado, o centroavante Lincom e o meia-atacante Lucca estão relacionados pelo técnico Tite para o clássico de domingo , às 11 horas, na Arena de Itaquera, pela 27ª rodada do Brasileirão.

A dupla chega por empréstimo. Lincom, de 1,92m, estava no Bragantino e assinou até o fim do ano. Lucca foi contratado do Criciúma com contrato até o fim do Paulistão de 2016. Chegaram como esperança para ajustar o setor ofensivo e cheios de confiança.

"É uma oportunidade sensacional. Foi tudo muito rápido, mas o importante é que deu certo. Fomos muito bem recebidos", afirmou o camis 30 Lucca, que pode ser um talismã para Tite. "Trabalho mais pelos lados, sinto-me bem por ali", disse o jogador, de 25 anos.

Como Vagner Love alterna boas e más apresentações, Lincom acredita que pode desempenhar bem o papel de homem-gol corintiano. A camisa dele será a 9 que era de Guerrero, e ele não esconde a ansiedade por entrar logo em campo pelo Corinthians.

"Ansiedade existe, é natural, friozinho na barriga tem que ter, mas saber controlar também. É uma sensação gostosa de estar ajudando”, observou ele, que já sente a mudança na carreira em poucos dias na nova casa."Muita coisa mudou, posso perceber pelas redes sociais, são muitas mensagens que recebo da torcida. Nem tenho conseguido responder, mas agradeço a todos.”

Ambos foram relacionados para o clássico e estarão no banco de reservas neste domingo de manhã