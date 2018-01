Corinthians apresenta mais três reforços Ao som da tradicional sirene e dos bumbos e tamborins da Gaviões da Fiel, o goleiro Fábio Costa e os atacantes Régis Pitbull e Marcelo Ramos foram apresentados nesta quarta-feira ao Corinthians, no Parque São Jorge, no segundo pacote de reforços do clube paulista para a disputa do Campeonato Paulista, Brasileiro e Copa do Brasil. Com mais de uma hora de atraso e com dezenas de torcedores no gramado, foi bastante desorganizada a apresentação dos jogadores. A diretoria, que esperava pelo atacante Marcelo Ramos, resolveu levar o ex-goleiro santista e o ex-atacante vascaíno ao local de entrevistas, antes da chegada do novo companheiro. Em suas primeiras palavras como jogador corintiano, Fábio Costa falou do desejo de colaborar com a equipe para voltar a disputar a Copa Libertadores e negou que tenha tido algum atrito com Leão e a com a diretoria santista. ?A questão não é trocar de clube simplesmente. As negociações não avançaram e eu precisava dar continuidade a minha carreira. Meu carinho pelo Santos continua, pela torcida também, mas tenho certeza de que serei feliz aqui, num ambiente de trabalho diferente. Agora só penso no Corinthians?, disse. ?Vamos batalhar para voltar à Libertadores?. O atacante Régis Pitbull chegou confiante ao Parque São Jorge e prometeu muitos gols à torcida corintiana. ?Estou realizando um sonho e pretendo fazer jus a essa camisa maravilhosa?. Segundo o presidente Alberto Dualib as contratações não pararam por aí (foram dez até agora). "Vamos avaliar no Paulista e se precisar de mais jogadores vamos atrás", revelou.