Corinthians apresenta Maldonado e Walter para a disputa do Brasileirão

SÃO PAULO - O Corinthians apresentou nesta terça-feira dois reforços para o Campeonato Brasileiro. Se o time titular já está armado e é um dos melhores do País, a preocupação é em montar um bom elenco, com peças de reposição à altura. Para isso, chegaram o goleiro Walter, ex-União Barbarense, e o volante Maldonado, que estava tratando uma lesão no joelho esquerdo.

Aos 33 anos, e após passagens por clubes como São Paulo, Cruzeiro, Santos e Flamengo, Maldonado chega para ser o substituto de Ralf, já que Guilherme Andrade passou por cirurgia joelho e só volta no fim do ano. O próprio jogador chileno vinha de mais de um ano afastado por conta de um problema também no joelho.

Maldonado vinha se recuperando no clube e revelou ter ficado surpreso e emocionado quando soube que seria contratado. "Foi uma surpresa pela maneira que eu estava, sem expectativa de nada. Apareceu essa chance e fiquei muito feliz. Até chorei quando cheguei em casa. Não acreditava que isso poderia acontecer", lembrou.

Já Walter, de 25 anos, é uma aposta para a reserva de Cássio, já que Julio Cesar ainda pode ser negociado e Danilo Fernandes não é unanimidade. Depois de rodar por diversas equipes de menor expressão pelo País, como Iraty, Londrina, Corinthians-PR, Caxias, Novo Hamburgo, XV de Jaú e Noroeste, o goleiro espera aproveitar a primeira oportunidade em um clube grande.

"Agora é procurar trabalhar, mostrar meu potencial. Cheguei e fui recebido com uma humildade que não vi em muitos lugares. Estou me adaptando rapidamente, comecei o trabalho com os goleiros esta semana. Estou muito grato por tudo isso. Vou trabalhar para ganhar meu espaço", disse.