Corinthians apresenta nova camisa roxa para a torcida No jogo desta quarta-feira contra o Barueri, o Corinthians apresentou seu novo uniforme número três, novamente na cor roxa. Desta vez, o roxo vem em listras verticais, juntamente com a cor preta. Diferente do modelo anterior, o roxo está mais escuro. Outra novidade da camisa é a presença de detalhes na cor dourada. Veja abaixo a imagem do uniforme.