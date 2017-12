Corinthians apresenta novo lateral O lateral-esquerdo Zé Carlos foi apresentado no final da manhã desta sexta-feira, como o mais novo reforço do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. O jogador - que estava na reserva no São Caetano - assinou contrato até dezembro, mas não poderá ser utilizado na Copa do Brasil, cujas inscrições já se encerraram. O jogador foi levado para o Corinthians pode decisão de seu procurador Gilmar Rinaldi. ?O Zé Carlos tinha contrato até junho de 2005 com o São Caetano, mas eu pedi para a diretoria e ele foi liberado?, disse Rinaldi. Com fama de problemático, Zé Carlos é dono dos seus direitos federativos e acertou a transferência sem custos para o Corinthians. Aos 23 anos, com fama de problemático, o jogador iniciou a carreira no Goiás, mas ganhou notoriedade no São Caetano, onde era titular até a chegada de Triguinho, então contratado junto ao Figueirense. Zé Carlos garante que além da lateral, poderá ser utilizado em outras funções, como a meia-esquerda e até mesmo no ataque, pela esquerda. Apesar disso, ele deve ser efetivado na lateral - uma das posições mais carentes da equipe. A carência é tanta que no útlimos jogos, o técnico Oswaldo de Oliveira teve de improvisar o meia Renato pelo setor.