Corinthians apresenta novo patrocinador O Corinthians apresenta oficialmente nesta sexta-feira o seu novo patrocinador, a multinacional sul-coreana Samsung. Desde que a MSI assumiu o comando do futebol corintiano, no final do ano passado, o time está usando uniforme sem patrocínio. Mas, agora, Kia Joorabchian encontrou alguém disposto a pagar o que ele pede. Estima-se que o contrato terá dois anos de duração e a Samsung pagará US$ 6,5 milhões por temporada (cerca de R$ 15 milhões) para colocar sua marca na camisa do Corinthians. Os detalhes do acordo serão divulgados na tarde desta sexta-feira, em entrevista coletiva num hotel de São Paulo. Estarão presentes os executivos da Samsung, o dirigente da MSI, Kia Joorabchian, e o presidente do Corinthians, Alberto Dualib.