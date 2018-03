Corinthians apresenta o lateral-direito Denis

A diretoria do Corinthians apresentou, nesta sexta-feira, o lateral-direito Denis, que foi contrato nesta semana após resolver seu imbróglio com o Santos através de uma liminar na Justiça do Trabalho. Veja também: Mano confirma time misto; Elias pode estrear pelo Corinthians Confiante, o jogador disse que busca um novo desafio em sua carreira, e que espera ser feliz com a camisa do Corinthians. "Eu sinto que está na hora de buscar novos desafios na minha carreira, e espero ter sucesso no Corinthians." Sobre seu imbróglio com o Santos, Denis lamentou sua saída do clube santista da forma como foi. "Infelizmente eu tive que sair do Santos através de uma ação judicial. Nenhum atleta gosta de fazer, mas vi que meu tempo [no Santos] havia acabado. Meu pensamento agora é Corinthians e lutar por uma vaga na equipe titular", comentou o atleta, que diz que não foi enganado pelo Santos. "Eu não fui enganado, mas assinei um contrato em branco, e este é o motivo de ter entrado na justiça contra o Santos." ÉTICA? O vice-presidente de futebol do Corinthians, Mario Gobbi, mostrou-se irritado com a pergunta se o time alvinegro havia sido antiético por procurar o jogador, que ainda tinha vínculo com o Santos. "O Denis tinha uma pendência com o Santos. Quando ele resolveu, nós o procuramos para contratá-lo. Não vejo falta de ética ou imoralidade." Ainda chateado com a pergunta, Gobbi - rouco - desabafou: "Como sou profissional do direito [advogado e delegado], eu estudei muito sobre o assunto. Entre a ética e a moral eu prefiro a lei, porque não é subjetiva, e sim objetiva. E a lei fala que não pode fazer contrato de gaveta. Aqui no Corinthians não tem contrato de gaveta. Cada um trabalha onde quer."