Corinthians apresenta pacote de reforços Fábio Costa; Rogério, Anderson, Marquinhos e Julinho ou Gilberto; Fabinho, Rincón, Rodrigo e Adrianinho; Samir e Gil. Estranho? Para o corintiano que achou esquisita essa escalação, o conselho é tentar se acostumar. São grandes as chances de o time ser armado dessa forma a partir da próxima temporada. Pelo menos oito contratações serão apresentadas oficialmente amanhã no Parque São Jorge. E o protagonista do evento já está definido: Freddy Rincón. O colombiano, de 37 anos, acertou hoje os últimos detalhes de sua volta ao clube onde fez história como capitão da conquista do Mundial de Clubes da Fifa, em 2000. Rincón estava afastado do futebol há dois anos, período no qual viveu em Miami. Mesmo assim, garante que a condição física não será problema. O condicionamento do volante, segundo exames realizados no clube, atestaram que se trata do quinto melhor do atual grupo de jogadores. É verdade que os demais estão em final de temporada, mas os dirigentes ficaram empolgados com a notícia. "Não sou louco. Tenho uma imagem forte estabelecida no Corinthians e não posso acabar com ela", afirmou hoje, em entrevista à Rádio Jovem Pan. "Se estou voltando é porque me garanto e estou confiante. Com 15 dias já estou no peso ideal." O preparador físico Moracy Sant?Anna já passou para Rincón um plano de trabalho aeróbico. A comissão técnica diz acreditar que, uma vez realizado com disciplina (está escaldada depois das polêmicas com Vampeta, já dispensado), o atleta estará em condições ideais no dia 12, data da reapresentação do grupo e início da pré-temporada. Saldão - Além de Rincón, do meia Rodrigo, do atacante Samir e do meia-atacante Adrianinho, o Corinthians acertou hoje com outros quatro jogadores, desconhecidos pelo menos da maioria dos torcedores. São eles o meia Dinélson e o atacante Rafael Silva, ambos do Guarani, o lateral-esquerdo Julinho, do Paulista de Jundiaí, que foi campeão Brasileiro da Série C, pelo Ituano, e o volante Zé Luís, do Marília. E pensa que acabou? Que nada! Há chance de o goleiro Fábio Costa, do Santos, chegar ao Corinthians. O diretor-técnico Roberto Rivellino confirmou hoje que existe o interesse pelo jogador. Rivellino também lembrou o nome do centroavante Aristizábal, que não deve renovar com o Cruzeiro. Além desses, Gilberto, do Grêmio, negocia com o futebol alemão. Se o acerto não sair, o lateral pode ser surpresa de última hora na cerimônia no Parque São Jorge.