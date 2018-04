Corinthians apresenta patrocinador de R$ 38 milhões

Na semana do clássico contra o Palmeiras, o Corinthians oficializou nesta sexta-feira o patrocínio com a Hypermarcas, que vai gerar aos cofres do clube R$ 38 milhões. O valor pode chegar a R$ 47 milhões se o clube conquistar títulos.

A camisa do clube terá a marca da Neo Química Genéricos, fabricante de genéricos no Brasil. "Os clubes de futebol têm um potencial enorme unindo seus nomes, de tradição, à imagem de grandes empresas e marcas. O Corinthians está muito satisfeito com essa parceria e agora comemora os resultados positivos do trabalho", afirma o presidente Andrés Sanchez.

Do valor, Ronaldo vai embolsar cerca de R$ 13 milhões. "O Ronaldo participou da negociação e todos os valores foram discutidos com ele", afirma Andrés.

O acordo entre Corinthians e Hypermarcas vai até março de 2012.

Neste domingo, o Corinthians pega o Palmeiras pela quinta rodada do Paulistão, no Pacaembu, às 17 horas.

Atualizado às 20h05 para acréscimo de informação