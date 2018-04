Corinthians apresenta uniforme com novo patrocinador

"Os clubes de futebol têm um potencial enorme unindo seus nomes, de tradição, à imagem de grandes empresas e marcas. O Corinthians está muito satisfeito com essa parceria e agora comemora os resultados positivos do trabalho", afirmou o presidente do clube, Andrés Sanchez.

Segundo o presidente do Corinthians, a presença de Ronaldo no time foi fundamental para fechar esse acordo histórico - é o maior patrocínio do futebol brasileiro. "Sem ele, não conseguiria", admitiu Andrés Sanchez. O atacante ficará com R$ 13 milhões desse contrato.

O contrato com a Hypermarcas começa a valer somente na segunda-feira. Assim, o Corinthians fará o clássico contra o Palmeiras, domingo, no Pacaembu, com o uniforme com o antigo patrocinador - Batavo.