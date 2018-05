Corinthians apresentará Roberto Carlos em 4 de janeiro

A definição corintiana termina com as especulações sobre o Corinthians perder Roberto Carlos para o Real Madrid. Nesta terça-feira, o jornal espanhol Marca publicou declaração do lateral se oferecendo para substituir o contundido Pepe. O jogador, porém, negou a declaração.

"Tenho uma história muito bonita no Real, mas, nesse momento, o melhor para mim é estar no Brasil. Jogar no Corinthians será uma maneira de fazer minha carreira completa", disse, ao site oficial do Corinthians.

O lateral-esquerdo Roberto Carlos rescindiu o seu contrato com o Fenerbahçe nesta terça-feira. Ele fará a última partida pela equipe turca no dia 23 de dezembro para ser homenageado.