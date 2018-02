Corinthians aprimora ?jogo aéreo? O técnico Geninho aproveitou o treino desta sexta-feira pela manhã para aprimorar uma jogada que está se tornando uma das principais armas do Corinthians neste início de ano: o jogo aéreo. O treinador insistiu em jogadas de bolas alçadas para a área - tanto na defesa quanto no ataque - e os dois zagueiros (Fabio Luciano e Anderson) foram os mais exigidos. O Corinthians tem feito vários gols de cabeça, mas a preocupação de Geninho também foi com a defesa. Para o treinador, a jogada aérea também é um dos pontos fortes do São Paulo, em especial, com Reinaldo e Luis Fabiano. Prêmio - O capitão Fabio Luciano confirmou que a premiação para o título Paulista já está definida. Segundo ele, o prêmio para cada jogador deverá ficar em torno de R$ 25 mil. Ele não confirmou o valor, mas disse que ?trata-se de uma quantia legal para os padrões do futebol brasileiro?.