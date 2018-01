Corinthians aprova regras da semifinal O Corinthians aprovou a decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF) que marcou os dois jogos contra o Santos, pelas semifinais do Campeonato Paulista para o Morumbi. Os jogadores disseram que houve coerência e sensatez dos dirigentes. "É o correto", afirmou Ricardinho. "É um estádio neutro e reúne condições para receber os torcedores, sem os riscos de lotação." O atacante Ewerthon também disse que jogar as duas partidas no Morumbi será melhor do que atuar no Pacaembu ou no interior. Ele afirmou ainda que o fato de não jogar na Vila Belmiro também será um ponto positivo. O lateral-esquerdo André Luíz disse que a FPF foi sensata. "Se levamos vantagem por não jogarmos na Vila Belmiro, o Santos também foi beneficiado por não atuar no Pacaembu. Acho que foi bom para os dois times", ressaltou André Luíz. O técnico Wanderley Luxemburgo evitou falar da primeira partida contra o Santos, domingo. O treinador só vai tocar nesse assunto com a imprensa a partir de quinta-feira. Ele alegou que antes está preocupado com a primeira partida contra o Flamengo do Piauí, quarta-feira, em Teresina, pela Copa do Brasil. "Também estamos indo para uma decisão, porque se trata de jogos eliminatórios", afirmou o treinador ao se referir dos jogos pela competição nacional. Luxemburgo não acha que a derrota diante do São Paulo por 3 a 1, domingo, em Presidente Prudente, quebrando a série de dez vitórias consecutivas da sua equipe, possa influir negativamente no desempenho do Corinthians nas próximas partidas. "Um dia a gente tinha de perder. Ainda bem que perdemos com o time classificado. De nada adiantaria ganhar dez jogos e ficar fora da próxima fase. Eu dei parabéns aos jogadores pela classificação", disse o técnico, que enalteceu ainda a atuação do São Paulo no jogo de domingo. "Não repetimos as boas atuações, mas o adversário fez uma grande partida, isso precisa ser destacado", disse o técnico. Retiro total. É assim que o Corinthians se prepara para os dois jogos contra o Flamengo, do Piauí, pela Copa do Brasil, e diante do Santos pelas semifinais do Campeonato Paulista. O técnico Wanderley Luxemburgo deverá manter os jogadores em regime de concentração até a segunda partida contra a equipe da Vila Belmiro, dia 13. O treinador até antecipou para hoje à noite a viagem da delegação do Corinthians para Teresina. Amanhã à tarde, o time faz um treino na capital do Piauí. Na quinta-feira a delegação retorna para São Paulo, e os jogadores seguiram direto para a concentração. É possível que o técnico leve os atletas para fora de São Paulo. Após a partida de domingo, o time deverá ficar novamente concentrado, porque na próxima semana o equipe terá a mesma seqüência de jogos importantes: quarta-feira, dia 9, o segundo jogo contra o Flamengo, no Pacaembu, e no domingo, dia 13, a partida decisiva diante do Santos. O atacante Müller, contratado há quase um mês, viajou hoje com a delegação do Corinthians para Teresina. Fora das semifinais do Paulista, o atacante poderá ser a novidade da equipe Luxemburgo no jogo de quarta. Paulo Nunes continua machucado, por isso ficou em São Paulo. Luxemburgo acha que ele poderá ficar à sua disposição para o jogo de domingo.