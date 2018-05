Corinthians arma dois times para o centenário

Torcedor adora ter a escalação do time na ponta da língua. O corintiano sofrerá para saber qual equipe verá em campo em 2010. No ano do centenário, quando tentará ganhar tudo - a Libertadores é a ambição maior -, o técnico Mano Menezes terá dois grupos considerados titulares. Serão 22 jogadores que carregarão a missão de deixar o time competitivo.

O planejamento começou antes mesmo de o Campeonato Brasileiro acabar. Nas reuniões entre o treinador e a diretoria, dois pedidos: manter a base de 2009 e trazer jogadores experientes com condições de chegar e assumir a posição. Foram os casos de Roberto Carlos, Tcheco, Iarley e Danilo, que estarão na base para a disputa da Libertadores. Nomes como Ralf, Defederico, Dentinho e Morais terão a missão de buscar o bicampeonato paulista.

Mas isso não significa que serão divididos em time A e B. Com Mano, quem estiver melhor joga. O exemplo foi o xodó Dentinho, que foi parar no banco de reservas após grandes atuações de Defederico. Intocáveis, apenas três: Felipe, Roberto Carlos e Ronaldo. No mais, todos podem aparecer em campos tanto da América do Sul quanto do interior paulista.

A disputa por posições promete ser acirrada. Iarley chega com status de rei da Libertadores, após quatro passagens boas na competição - calou a Bombonera quando defendia o Paysandu diante do Boca Juniors - e um título com o Internacional. Isso, contudo, não o garante ao lado de Ronaldo, já que Jorge Henrique fez excelente temporada em 2009, com gols decisivos e um enorme espírito de coletividade. Não por acaso, foi definido como "perfeito taticamente" por Mano.

Apesar de fechar o ano na reserva, Dentinho também acredita em reviravolta em 2010. A confiança o motivou a ampliar o contrato e ficar para "estar na primeira conquista da Libertadores corintiana."

Marcelo Mattos e Edu lutam para ser o companheiro de Elias na contenção do meio-campo. E não se esqueçam de Ralf. "Ele tem grande pegada e é bom que agora está do nosso lado", diz Elias sobre Ralf. "A disputa por vagas será sadia e o mais importante é que teremos um grupo forte", observa, também não se achando um titular.

Na defesa, Chicão e William fizeram um casamento perfeito. Paulo André, em sua chegada, afirmou ser impossível desfazer parceria tão boa. Mas ganhou a confiança de Mano e pode aparecer. Sem contar que outro zagueiro está nos planos. Nomes como Breno, Alex Silva e Rodrigo, todos com passagem vitoriosa pelo São Paulo, e Henrique (ex-Palmeiras), foram confirmados que estão nos planos pelo presidente Andrés Sanchez.

"Se vamos ganhar eu não sei. O que o corintiano pode ter certeza é que vamos formar uma equipe forte para nosso centenário", garante Andrés, tentando tirar um peso enorme dos atletas para a disputa da Libertadores. "Temos de disputar mais uma competição. E não entraremos com obrigação de ganhá-la já em 2010", diz.

Na verdade, ele sabe que a torcida não admitirá novo vexame na Libertadores. Por isso, a ousadia de buscar jogadores experientes para uma mescla com sul-americanos. O grupo terá o paraguaio Balbuena e os argentinos Escudero e Defederico com sotaque espanhol.

Os gringos, por sinal, podem aparecer nas laterais e na armação. Ronaldo gostou de atuar ao lado de Defederico pelas boas assistências do jovem meia. Tcheco, em busca de afirmação no futebol paulista - não convenceu no Santos - terá de mostrar serviço para não perder a vaga.

Se já era complicado decorar o número dos 11 titulares do Corinthians em 2009, agora será uma verdadeira equação matemática. O que importa mesmo é saber se todos conseguirão render o esperado.