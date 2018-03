Corinthians: arquibancadas já esgotaram Estão esgotados os ingressos de arquibancadas (R$ 10), cadeira cativa especial (R$ 35) e arquibancada térrea (R$ 5) para a partida entre Corinthians e River Plate, quarta-feira, às 21h40, no Morumbi, válida pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Restam apenas 9 mil entradas. No fim da tarde desta segunda-feira, o departamento de arrecadação do Corinthians confirmou que restam poucos ingressos, apenas para os setores de cadeira inferior (R$ 15) e arquibancada especial (R$ 25) - antiga numerada, localizada atrás dos gols. Aqueles para a concorrida arquibancada "sumiram" em poucas horas. No Parque São Jorge, devido a um problema na confecção, os bilhetes para esse setor só foram colocados à venda depois das 17h. Em pouco menos de uma hora, todos já estavam nas mãos dos torcedores. Mas a briga para um lugar no Morumbi começou cedo. Antes da abertura dos guichês (às 9 horas), as filas já tomavam conta do Parque São Jorge e Morumbi. O grande movimento nas bilheterias já era esperado pela Polícia Militar, que, mesmo assim, destacou apenas oito policiais para acompanhar as vendas nos dois locais de venda. Mas, ao contrário do que se viu as vésperas da decisão do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando torcedores se acotovelavam e se amontoavam por causa de um ingresso, não houve tumulto. Desta vez, as filas facilitaram o trabalho dos PMs. "Com elas, não temos problemas. Informando os torcedores sobre quais setores estão sendo vendidos, qualquer risco de protesto ou baderna é eliminado", explicou o Major Marinho, do 2º Batalhão de Choque.