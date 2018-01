Corinthians arranca empate no fim e avança em primeiro no grupo da Copa São Paulo

Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Corinthians arrancou empate por 1 a 1 contra a Ferroviária nesta quarta-feira, pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, e se classificou como líder do Grupo 17.

As duas equipes fecharam a primeira fase com sete pontos e o time alvinegro ficou com a primeira colocação porque tem oito gols de saldo, um a mais do que a equipe da casa.

Maycon abriu o placar para os anfitriões, aproveitando cobrança de escanteio pela esquerda ainda nos minutos iniciais de jogo, e Ramonzinho, com belo chute de fora da área, deixou tudo igual no apagar das luzes.

O gol corintiano ainda manteve um tabu que já dura quase quatro anos, já que a última derrota corintiana na Copinha foi na edição de 2014, quando foi batido pelo Santos, na final, por 2 a 1.

Desde então, o Corinthians foi campeão invicto nas edições de 2015 e 2017 e perdeu a final de 2016 para o Flamengo nos pênaltis após empatar por 2 a 2 no tempo normal.

GRUPO EMBOLADO EM ITAPIRA

Mais cedo, Itapirense e Volta Redonda também garantiram classificação, no Grupo 19, disputado no Estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira. A chave foi marcada pelo equilíbrio, com três equipes terminando empatadas.

O time da casa empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, na partida preliminar, e as duas equipes terminaram empatadas com cinco pontos, uma vitória e um gol de saldo. Os paulistas só avançaram porque marcaram sete gols, um a mais do que os cearenses.

O Volta Redonda venceu o Estanciano por 2 a 0 e também fechou a primeira fase com cinco pontos, mas avançou pelo saldo de dois gols.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Corumbaense-MS 2 x 0 Pinheiro-MA

Ferroviária 1 x 1 Corinthians

Confiança-SE 1 x 4 São Raimundo-RR

Volta Redonda 2 x 0 Estanciano-SE

Itapirense 2 x 2 Fortaleza

Red Bull Brasil 2 x 2 São José-RS

Paulista-SP 0 x 1 Avaí

União Barbarense 1 x 6 Rio Branco-ES

Audax 1 x 0 Atlético-MG

Real-DF 2 x 0 São Paulo Crystal-PB

Taboão da Serra 1 x 3 Joinville