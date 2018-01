Corinthians arranca empate no final O Corinthians arrancou empate sofrido, suado, em cima da hora, no duelo deste domingo à tarde com o Figueirense, em Florianópolis. O time paulista ficou em desvantagem duas vezes - primeiro com 2 a 0 e depois com 3 a 2 - e voltou para casa com um ponto por ter usado a cabeça. Os três gols, de Fábio Luciano, Liedson e César, saíram em jogadas pelo alto. O indício inicial de que o Corinthians teria complicações no Orlando Scarpelli surgiu aos 8 minutos. Na primeira descida ao ataque, o Figueirense abriu o marcador, com Danilo. O meia aproveitou passe do meio-campo, ganhou da zaga na velocidade e chutou cruzado, sem chance para o goleiro Doni. O gol fez com que a partida ficasse equilibrada no restante da fase inicial. O Figueirense arriscava descidas em contragolpes, muitas vezes puxados por Evair. O Corinthians tentava ir à frente, mas se embaraçava em erros de passes. Mesmo assim, teve uma boa ocasião para empatar aos 41, em chute de Gil depois de boa jogada de Liedson. O Figueirense voltou melhor no segundo tempo e aumentou a diferença aos 14 minutos, em pênalti que Evair cavou em dividida com Fábio Luciano. Experiente, o atacante se enroscou com o zagueiro e levou o árbitro Leonardo Gaciba a apitar a falta dentro da área. Danilo cobrou no canto esquerdo. Depois desse gol, começou o período mais emocionante do jogo. A torcida local ainda festejava a boa vantagem, quando sofreu o primeiro baque: na cobrança de escanteio, a defesa do Figueirense demorou para sair da área, o goleiro Édson Bastos vacilou e Fábio Luciano diminuiu, em cabeçada desajeitada. O Corinthians animou-se, acreditou na reação e empatou aos 22, com Liedson, que subiu sozinho, em cobrança de escanteio de Jorge Wagner, e marcou, também de cabeça. Evair voltou a desequilibrar aos 35, ao fazer o terceiro gol, depois de aproveitar erro de César, que demorou para sair da área em cobrança de falta. Quando tudo parecia perdido, prevaleceu a persistência do Corinthians. Aos 48, até o goleiro Doni foi para a área do Figueirense. Depois de muita confusão, a bola foi levantada e César desviou de cabeça. Em cima da hora (49), sem tempo sequer para nova saída. O técnico Benazzi, do Figueirense, reclamou, mas teve de conformar-se. Ficha Técnica Figueirense ? Edson Bastos; Simplício, Cléber, Eloy e Filipe; Marcinho, Luciano Sorriso, Bilu e Danilo (Jeovânio); Renato Santiago e Evair (Roberto). Técnico ? Wagner Benazzi. Corinthians ? Doni; Rogério, Fábio Luciano, César e Roger (Moreno); Fabinho, Fabrício e Jorge Wagner; Leandro (Fumagalli), Liedson e Gil. Técnico ? Geninho. Gol ? Danilo aos 8 minutos do primeiro tempo; Danilo aos 14, Fábio Luciano aos 16, Liedson aos 22, Evair aos 35 e César aos 49 do segundo. Árbitro ? Leonardo Gaciba da Silva Cartão amarelo ? Filipe, Márcio Goiano, Fábio Luciano e Fumagalli. Cartão vermelho ? Simplício Local ? Estádio Orlando Scarpelli (SC).