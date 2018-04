Corinthians arranca empate por 1 a 1 com Botafogo em estreia no Brasileirão

SÃO PAULO - Campeões estaduais, Corinthians e Botafogo não saíram do empate na noite deste sábado, na rodada de abertura do Brasileirão. O time carioca abriu o placar no primeiro tempo, mas cedeu o empate, por 1 a 1, na etapa final do jogo das faixas, disputado no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Rafael Marques e Paulinho, com uma ajuda de Marcelo Mattos, foram os autores dos gols da partida.

A partida foi precedida da troca das faixas entre jogadores das duas equipes. Nas arquibancadas, a torcida corintiana ainda estava no embalo do Paulistão e fazia homenagens pelo aniversário do técnico Tite. Mas, com a bola rolando, os torcedores tiveram poucos motivos para comemorar.

O empate na estreia não estava nos planos do Corinthians, que foi surpreendido pela forte marcação do Botafogo desde o início da partida. Agora, o time tentará recuperar os pontos perdidos diante do Goiás, no Serra Dourada, na quarta-feira. No mesmo dia, o Botafogo receberá o Santos, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O JOGO

Corinthians e Botafogo fizeram um início truncado, de forte marcação e poucas trocas de passe. Cada centímetro do campo era disputado pelos dois times, dispostos a confirmar em campo a condição de campeão estadual.

Jogando fora de casa, o time carioca eram quem adiantava mais a marcação, tentando atrapalhar a saída de bola. Apesar da tática do rival, o Corinthians balançou as redes aos 8 minutos, em finalização de Guerrero após passe de Emerson. O árbitro, porém, assinalou o impedimento e anulo o gol.

A resposta do Botafogo veio aos 25 minutos. Após troca de passes pela direita, a bola sobrou para Seedorf cruzar na cabeça de Rafael Marques, que não perdoou. O atacante, responsável pelo gol do título do Estadual, completou de primeira e abriu o placar.

O gol deu maior movimentação à partida. O Corinthians saiu mais para o jogo e passou a coordenar as ações nos minutos finais. Com 62% de posse de bola, quase buscou o empate em belo chute de Emerson, pela direita, aos 40. Jefferson se esticou para espalmar e evitar o gol.

O Corinthians iniciou o segundo tempo com duas mudanças. Pato e Douglas entraram nas vagas de Guerrero e Danilo. O time da casa cresceu em campo e Paulinho quase empatou em dois lances seguidos, aos 20 e aos 22 minutos.

O gol acabou saindo aos 28, contando com uma ajudinha da defesa botafoguense. Douglas cobrou falta na área pela direita, Paulinho cabeceou de raspão e Marcelo Mattos acabou fazendo desvio contra o próprio gol, matando o goleiro Jefferson na jogada.Mas o Botafogo não demorou para equilibrar o jogo. Com Andrezinho no lugar de Lodeiro, o time carioca voltou a ter maior presença no ataque. Porém, mal ameaçava o gol de Cássio. E, como o Corinthians não conseguia emplacar ataques mais incisivos, o duelo acabou empatado para os dois campeões estaduais.

CORINTHIANS 1 x 1 BOTAFOGO

CORINTHIANS - Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André (Chicão) e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo (Douglas) e Romarinho; Emerson e Guerrero (Alexandre Pato). Técnico: Tite.

BOTAFOGO - Jefferson: Lucas, Bolívar, Antônio Carlos e Júlio Cesar (Lima); Marcelo Mattos, Gabriel, Fellype Gabriel (Vitinho), Seedorf e Lodeiro (Andrezinho); Rafael Marques. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Rafael Marques, aos 25 minutos do primeiro tempo. Paulinho, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo André, Gabriel, Paulinho, Antônio Carlos.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).