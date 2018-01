Corinthians: Assembléia faz homenagem O principal inimigo da parceria Corinthians/MSI, o deputado estadual Romeu Tuma Júnior, promove nesta sexta-feira, junto com o deputado Said Murad, às 20 horas, na Assembléia Legislativa uma sessão solene em homenagem ao 95.º aniversário do clube. Para colocar lenha na fogueira, o deputado avisa: "Será uma homenagem ao Corinthians. O Kia Joorabchian não é convidado e nem será bem-vindo. Esse tipo de pessoa só vai para onde é intimado."